OTSE POSTIMEHEST ⟩ Toomas Asser: riigil tuleb hakata ülikoolide ees tekkinud võlga tasuma

Poliitikute sõnul tahavad nad targemat rahvast ja nutikamat majandust, ent raha selleks ei anna. Millest tuleb vastuolu sõnade ja tegude vahel?

Tuletan siin meelde ülikoolide eelmisi ülikoolide halduslepinguid, kus võtsime lisakohustusi ja uskusime meile antud lubadusi. Eeldasime, et riik tagab kohustuste katmise tavapärasele lisaks võetud õppekavade ja -mahtude osas, mis paraku tõeks ei osutunud. Nii et nüüd tuleb enne vaadata, et me ennast samade vekslitega uuesti ära ei müü.

Kõrghariduse rahastamine on jõudnud viimaste aastate suurimasse madalseisu – kulude suhe SKP-sse langeb pidevalt. Kuidas nii on juhtunud?

Kõrgharidus on tõesti vaeslapse rollis. Selline kontrastne vahekord pole tekkinud üheksa aastaga mitte ainult SKP, vaid ka keskmise palga ja isegi üldhariduskuludega võrreldes. Nimetame seda võlaks, mis on jäänud riigi poolt tasumata, seda tuleb hakata lahendama. On arutatud, milline peaks olema võla kustutamise tempo, aga kindlaid kokkuleppeid veel allkirjastatud pole. Lisaks on kõrgharidusse investeerimine riigile äärmiselt kasumlik – tulumäär on kuni 7 korda. Kahjuks seda arusaamist ei ole rahastajatel praegu veel tekkinud.

Päästjad ja õpetajad käisid täna oma nõudmistega Riigikogu ees platsil, Lätis algab esmaspäevast õpetajate streik. Teie tundute äärmiselt kannatlikud, ent kas sama kannatlikud on ka kõrghariduses töötajad?