JULGEOLEK TÄNA ⟩ Mis saab edasi Ukraina rinnetel ja mis hakkab toimuma Moskvas?

Seljataga on kuum julgeolekusuvi, mis tõi nii mõnegi vapustuse Eestis ja diskussiooni luure teemadel. Käsitleme põgusalt olulisemaid arenguid.

Jätkuvalt on teemaks sõda Ukrainas ja sellest tulenev ohupilt meie regioonile ning Euroopale tervikuna. Olukord Ukraina rinnetel on suve lõpus väga kiiresti muutunud ning tekitab küsimusi ka Venemaa julgeolekuvertikaali ümber toimuvast. Esimesed hääled, mis Putinit kritiseerivad, ilmselt lämmatatakse, ent mis juhtub siis, kui sõjast naasevad pettunud sõdurid.

Saate näol on tegemist omalaadse julgeoleku briifinguga avalikkusele, sest tavaliselt analüüsitakse sellel tasemel vaid suletud uste taga. Meie huvi on pakkuda avalikkusele kõrgetasemelist teavet julgeolekut mõjutavate tegurite, taustainfo ja seoste osas. «Julgeolek täna» pakub parimat julgeolekuohtude süstemaatilist käsitlemist üle nädala ja on sellel hooajal eetris teisipäeviti.