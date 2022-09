SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: ilmselt ei suuda venelased ka Hersoni enam kaua hoida

Seda on raske öelda, kuna ukrainlased jagavad informatsiooni väga ettevaatlikult. Ilmselt on seal kusagil piiri ääres jäänud venelaste kätt mingi 15 kilomeetrine riba. Põhimõtteliselt on kogu Harkivi oblast vabastatud ja ukrainlaste surve jätkub Donetski ja Luhanski oblastis, samuti ka Zaporižžje oblastis ning Hersonis. See, mis Harkivi oblastis juhtus, on sõjalises mõttes klassika. Ukrainlased tekitasid surve Hersonile ning surusid Vene vägede grupeeringuid Dnepri paremkaldal ja kogu tähelepanu oli seal. Kuna see jutt ja kommunikatsioon oli nii mastaapne ning venelased olid võitlusvõimelisemad ja paremini treenitud väed toonud ära Zaporižžje oblastisse ja Hersoni oblastisse, siis jäid Harkivi alla mitte väga võitlusvõimelised üksused. Põhiliselt Rosgvardija, mis on tegelikult siseväed ja treenitud tegelema partisanide vastase võitluse ning massirahutustega, samuti rahumeelse elanikkonna terroriseerimisega ja kellele ei ole sõjaväe raskerelvastust kasutama õpetatud. Nii et nad lihtsalt ei osanud seda kasutada ning ukrainlased leidsin nõrga koha ja murdsid selle nagu munakoore katki, saades edeneda Kupjanskisse ja Izjum. Eks siin ju ongi see loogika, et kui oled rindeliinist läbi murdnud, siis vajuta gaas põhja ja sõida nii kaua kui kütust on, samas alati varitseb oht, et su rünnakukiil võidakse kahelt poolt kokku lüüa ja üksus jääb edasi minnes kotti ning hävitatakse. Kuna venelastel ei olnud millegagi lüüa, siis seda ei juhtunud.