SÕJASTUUDIO ⟩ Stoicescu: ukrainlased on oma operatsioone väga hoolikalt ette valmistanud

Just nimelt. Kuigi nende taktika on enam vähem selge, see ei ole selline hurraaga tormijooks venelaste positsioonidele, vaid toimuvad täpisrünnakud laskemoonaladude ja vene vägede koondumiskohade pihta, et neid hävitada ja nõrgestada. Praegu on sõnastatud eesmärgiks, et Hersoni linn ja suur osa Hersoni oblastist, vähemalt see osa, mis jääb Dnepri jõest põhja poole, oleks aasta lõpuks vabastatud. Nii et väga kiiret liikumist ei maksa oodata, tähtis on, et ukrainlased saavad initsiatiivi enda kätte ja suudavad pidevalt edasi liikuda. Nad on kindlasti suunanud sellesse pealetungi rohkem jõude. Nii isikkoosseisu, kes on korralikult välja õpetatud, kui ka relvastust, mida nad on saanud läänest ilmselt mõnevõrra rohkem, kui on ametlikult teada. Venemaal seevastu tundub olevat probleeme isikkoosseisuga. Putin ju kardab mobilisatsiooni välja kuulutada, sest siis kukuks kogu konstruktsioon erioperatsioonist, mis edeneb plaanipäraselt, kokku nagu kaardimajake. On palju teateid selle kohta, et need väed, mida venelased on viinud ka Hersoni alla, on väga puuduliku väljaõppega, nad ei oska isegi käsitseda neile antud relvi, eriti raskerelvastust. Probleeme on ilmselt ka laskemoonaga, sest Venemaa peab paluma Põhja-Korealt suurtükimürske ja muud lahingumoona. Siit võib üheselt välja lugeda, et Venemaa enda varud hakkavad jõudma kriitilise piirini. Samas ei saa Venemaa end Ukrainas ka päris tühjaks tulistada, sest vaadake kui suurel perimeetril on neil vaja ennast kaitsta - Norrast Põhja-Koreani välja ja suurtükivägesid on ju igale poole paigutatud. Nii et nende ladudesse peab ka midagi jääma, igaks juhuks. Venemaa on ju toonud lahingumoona Valgevenest, võtnud seda tagasi isegi Iraagist ja veel kolmandatest riikidest ning nüüd siis ka Põhja-Koreast.