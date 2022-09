SÕJASTUUDIO ⟩ Saks: initsiatiiv Hersonis on ukrainlaste käes

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri missiooni esimene ülesanne on kindlaks teha ja koostada raport selle kohta, mis seisus on tuumajaama ohutus, kuidas seal protseduurireegleid järgitakse ja kuidas jaam töötab. Loota on, et selle raporti mõjul saavad aatomienergiaagentuur ja ÜRO ning mõned teised organisatsioonid kujundada mingid meetmed, mida hakata sõdivatelt osapooltelt nõudma ja mida tuleb täpsemalt järgida. Ukraina pool on küll öelnud, et nende eesmärk on viia sellest piirkonnast välja sõjaline tegevus ja nad soovivad, et Vene väed lahkuksid sealt. Samas on selge, et sõja sellises faasis ei antaks seda territooriumi ka Ukraina kontrolli alla. Küsimus on, kas ÜRO egiidi all on seal võimalik tekitada olukord, kus piirkond oleks mingite rahvusvaheliste jõudude kontrolli all. Ma väga kahtlen, et selleni jõutakse, kuna see on väga pikk ja keeruline protsess. Aga vähemalt on see mingisugune surveavaldus Venemaale. Juba ainuüksi asjaolu, et Venemaa missiooni tuumajaama lasi, annab kinnitust, et neil ei lähe rindel hästi. Venelastel on järjest rohkem vaja tuua mängu selliseid rahvusvahelisi mehhanisme, mis võimaldaksid kaudselt vaherahu läbirääkimiste õhkkonda.