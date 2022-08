Metroserdi juht Aigar Vaigu leidis, et kui me tahame paremat elu, siis tuleb riigis ümber mõelda see, kuidas me lapsi õpetame ja tunde üles ehitame, sest tänapäeva maailm on läinud palju keerulisemaks. Ent ka igaühel eraldi tuleb haridusse panustada. Noorte teadussaate Rakett-69 juhtimine on Vaigu viis seda teha.