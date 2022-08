OTSE POSTIMEHEST ⟩ Irene Käosaar: kerge ei saa see õppeaasta olema

Meil on tõesti suhteliselt vähe aega, aga ma siiski tahaks meelde tuletada, et see eesti keelele üleminek ei ole ju tulnud ootamatult. Seda otsust on ühte või teistpidi kaalutud, tahetud teha, juba peaaegu tehtud, aga siis ikkagi pidama jäädud, umbes kümme aastat. Ametlikku otsust ei ole ju veel tänagi, on vaid kokkulepe koalitsioonilepingus. Kuni eestikeelsele koolile üleminekut pole kirjutatud seaduse keelde, on ikkagi natuke sellist ärevust, et kas otsus ikka tuleb. Kui rääkida koolidest, siis ega kerge ei saa see õppeaasta olema. Meil on ju paljudes eestikeelsetes koolides ka Ukraina lapsed, kes ei valda eesti keelt, ega tea väga palju meie kultuuriruumist ja keskkonnast. Ma arvan, et koolide puhul on peamine väljakutse saada üle hoiakutest, et eestikeelsele koolile pole võimalik üle minna. Ma olen kindel, et seda on võimalik teha ja kui me räägime asjaolust, et üleminek eestikeelsele õppele algab esimeses ja neljandas klassis, siis see ei tähenda, et juba üleminekuaasta 1. septembril peab kõik olemas olema, vaid siis me alles alustame. Õpetajate puudus on muidugi väljakutse, see on probleem eestikeelses koolis, aga venekeelses eriti, sest siin lisandub lisaks kompetentsinõudele ka tingimus, et õpetajad peavad valdama eesti keelt väga heal tasemel ja olema valmis vene õppekeelega koolist töötama. Venekeelne kool paraku on natuke teistsugune keskkond kui eesti õppekeelega kool, nii et neid hoiakute ja väärtusruumi väljakutseid on päris mitmeid.