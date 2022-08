Sõjastuudio ⟩ Kunnas: Venemaa käsitab Eestit vaenuliku riigina

Ukrainlasi on hoiatatud Vene raketirünnakute suure ohu eest täna ja homme, mil riigis tähistatakse lipu- ja iseseisvuspäeva. Ehkki rindejoon on püsinud paigal, siis kas usute, et lähipäevadel on näha täiendavaid provokatsioone ja negatiivsemaid arenguid?

Vene pool loomulikult võib nüüd teha rohkem raketirünnakuid ehk siis anda rakettidega tulelööke. Aga neil on olnud see probleem, et viimase aja trend on olnud, et nad on kasutanud palju õhutõrjerakette (S-300 ja S-400) maismaa sihtmärkide vastu, mis ei ole selleks üldse mõeldud ja mis on seetõttu ka ebatäpsed.

See näitab seda, et neil ei ole Iskander-tüüpi taktikalisi rakette kui ka kaliiberrakette, mida lastakse lennukitelt ja laevadelt ja millel on suurem ehk 1300 km tegevusraadius. Raketid on kallid ja neid ei ole palju varus. Seega Venemaa midagi väga massiivset tõenäoliselt teha ei saa.

Aga raketirünnakud on tavapärased, kuid need ei toimu mingi kindla regulaarsusega – on päevi, mil antakse rohkem tulelööke ja on ka päevi või isegi nädalaid, kus neid on vähem. Terve suvi on olnud vahelduv nende rünnakute osas.

Mis on tuumpõhjused selleks, et rindejoon on püsinud suhteliselt muutumatuna? On see jõu raugemine, relvade puudumine, inimressursi nappus?