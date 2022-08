OTSE POSTIMEHEST ⟩ Elmar Vaher: lubasime teadlikult ajakirjanikud kogu protsessi jälgima

Meie roll ei ole tegeleda poliitikaga. Loomulikult me anname olukorrast ülevaate, kaitsepolitsei ülesanne on näidata põhiseadusliku korra probleeme, kas põhiseaduslik kord on ohus või mitte ja politsei annab juurde avaliku korra ülevaate ning eks poliitikud siis selle varal saavad otsustada. Meie olime valmis seda operatsiooni läbi viima juba nädal varem. Esmaspäeva hommikul raporteerisin riigijuhtidele, et meie koos oma partneritega oleme valmis, sest selline tegevus ei saa olla juhuslik, samas üllatusmoment peab ka jääma. Poliitikud olid juba varem sõnastanud raamid, et teisaldamine peab toimuma päevasel ajal ja meie roll oli seda tagada. Ei saa ju olla niimoodi, et me ütleme kolm päeva ette, et head inimesed, me hakkame nüüd teisaldama ja siis laseme tekkida mäsul ning siis tuleme mäsu lahendama ja seejärel hakkame tanki eemaldama. Niimoodi asjad ei käi. Me saime piisavalt aega ettevalmistamiseks ning saime eelmisel õhtul teada, et võib-olla valitsus otsustab teisaldamise kasuks. Eile hommikul kell kuus algas valitsuse istung, seal viibisin ka mina ja natuke enne seitset sain öelda oma meeskonnale, et «läks». Siis hakkas rullima kõik see, milleks me oleme õppinud, mida õpetatakse politseinikele koolis, milleks on olemas plaanid, milleks on olemas kokkukutsumiskavad, logistilised operatsioonid ja loomulikult ka partnerid. Seda operatsiooni tegime ikkagi koos vanglateenistuse, kaitseväe ja paljude teistega.