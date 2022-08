Eelmisel nädalal toimunud plahvatused Krimmis on viinud sõja venelaste igapäevaellu. Kas see võiks olla märk, et ukrainlased haaravad ühe enam initsiatiivi, sellest räägime Postimehe Sõjastuudios endise kaitseväe juhataja, Europarlamendi saadiku Riho Terrasega (Isamaa).