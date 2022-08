OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tanel Kiik: Jüri Ratas on siiski tugevam esimehekandidaat kui Jaan Toots

Tuleb tunnistada, et Tartu piirkond on Keskerakonna jaoks olnud alati raske piirkond. Me pole seal kunagi olnud Reformierakonna kõrval konkurentsivõimelised, Reformierakonna edu teiste erakondade ees on Tartus kõrge.

Kindlasti on meie eesmärk koos teiste opositsioonierakondadega seda samm-sammult muuta. Praeguses volikogus ei ole meie esindatus kõige suurem ehk midagi roosilist seal viimaste kohalike valimiste tulemustena just vastu ei peegeldu.

Kui vaadata, mis on Keskerakonna esimehekandidaatide võimalused, siis mina arvan, et jätkab tänane erakonna esimees Jüri Ratas ja ma pean seda ka õigeks, sest tema teened erakonna ees, nii varasemete juhatuste rahaasjade klaarimisel kui ka kolme erinevasse valitsusse viimisel, on väga suured. Arvan, et ta on ära teeninud võimaluse juhtida erakonda ka järgmistele riigikogu valimistele vastu minnes. Kindlasti ei ole meil Keskerakonnas teist nii kogenud ja laia toetajaskonnaga peaministrikandidaati.

Teil on ju Mihhail Kõlvart, kes on valimistel teinud tugevaid tulemusi ja kellel on ilmselt toetajaid ka erakonnas. Oli see teadlik kokkulepe, et tema ei kandideeri, et mitte tekitada parteis enne valimisi võimuvõitlust?

Erakond on demokraatlik organisatsioon, kõigil erakonna liikmetel, kes soovivad, on võimalik kandideerida erinevatesse juhtorganitesse, mis kongressil valitakse ja kindlasti keegi siin kokkuleppeid, et sina kandideerid ja sina ära kandideeri, ei teinud.