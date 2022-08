SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: venelastel ei jätku enam sõdureid

Põhjuseks on ukrainlaste edukus kaitses ja kindlasti uute relvasüsteemide kasutuselevõtmine. Nüüd on ukrainlastel siiski ülitäpsed raketid ja nad on ära hävitanud hulgaliselt venelaste moonaladusid, koondumiskohti, staape ja lahingutehnikat. Venelastel on tegelikult tulnud hirm naha vahele ning seda on selgelt näha ka vägede liigutamisest - nad on liigutanud väed Donetski oblastist lõunasse, et ukrainlased ei suurendaks oma edu Hersoni oblastis. Seal on tekkinud oht, et venelased võivad kotti jääda, kuna ukrainlased lõhuvad edukalt sildu, nii et need ei ole enam rasketehnikale kasutatavad. Venelased üritasid Antonivka silda parandada, aga ukrainlastel õnnestus hävitada ka parandustehnika. Nüüd ongi venelastel strateegiline kimbatus, sest neil oli ikkagi plaan viia augustis või septembris läbi libareferendum Zaporižžjas ja Hersonis, mis on suures osas venelaste kontrolli all. Seal on aga tekkinud vastutegevus ja ukrainlased suruvad ka jõuliselt peale, et referendumit poleks võimalik läbi viia. Nii, et Venemaa üritab siduda Ukraina vägesid igal pool, et takistada nende toomist lõunasse, kus nad võvavad vabastada Hersoni oblasti ja Zaparižžja.