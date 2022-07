Sõjastuudio ⟩ Kunnas: Venemaa isu võib olla suur, aga Ukraina on suur tükk, mis teatavasti ajab suu lõhki

Milline on tegevus hetkel sõjatandril – aktiivne lahingutegevus on vist vaibunud?

Märksõna võiks olla idarindel muutusteta. Sellest ajast peale kui Lõssõtšansk juuli alguses langes ei ole suuri muudatusi rindel toimunud. Rinne on endiselt praktiliselt Donetski äärelinnades, kus see oli juba 2015. aasta jaanuaris. On näha, et Putin, ilmselt nagu Adolf Hitlergi II Maailmasõja lõpu poole, sekkus isiklikult operatsioonidesse ja andis poliitilisi juhiseid. Loomulikult sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega, aga kui poliitikud hakkavad otseselt sõjaväelastele määrama, kuidas seda sõda pidada, siis tulemused ongi umbes sellised, nagu me täna Ida-Ukrainas näeme. Väga suurt sõjalist loogikat me siin ei näe. Nii Sjevjerodonetskil kui Lõssõtšanskil ja kogu sellel viiel protsendil Luganski oblastist, mille pärast see sõda siis lõpuks käis, ei ole tegelikult mingit sõjalist tähtsust.

Kas praegu on näha siis pigem positsioonide hoidmist ja kindlustamist?

Praegu küll. Ukraina poolt valmistub, et Vene pool jätkab pealetungi, et oma – neid alguses hämamiseks mõeldud – eesmärgid siiski täita. Vene pool on oma hämamiseks mõeldud eesmärkidest suutnud täita kahest eesmärgist poolteist. Nad on suutnud hõivata Luganski oblasti ja saavutanud maismaa ühenduse Krimmiga.

Kui tõenäoline on, et Venemaa nende piirkondadega rahuldub?