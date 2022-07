OTSE POSTIMEHEST ⟩ Peep Peterson: pooled alampalga saajatest vuravad maasturitega ringi

Selle sotside valimislubaduse on rahvas väga soojalt vastu võtnud, kuid lubaduses on üks väike konks. Riik maksab toetust neile, kellel on hinnatud vajadusel hooldekodu ainus lahendus toimetulekuks. Mille poolest erineb teie plaan praegusest olukorrast, kui kohalikud omavalitsused juba kompenseerivad nende inimeste hooldekodukulusid, kel pole lapsi või kelle lastest pole maksjat?

Tean, et ka inimesed ise maksavad väga suuri summasid, kraabivad kokku. Minu oma isa, töötuna, leidis oma arvetelt summasid, et vanaisa eest hoolt kanda.

See on hiigelsuur probleem olnud ja kõige populaarsem selle koalitsiooni väljaütlemine, et tahame selle probleemi ära lahendada. Selleks tuleb korrektse plaaniga tulla valitsuse ette. Minu asi on korraldada, et asjad saavad piisava tempoga tehtud, et see oleks uuest aastast reaalne.

Soomes tuleb hooldekodukoha eest välja käia keskmiselt 4500 ja Saksamaal 2500 eurot, Inglismaal ligi 4000 naela ja USAs ligi 9000 dollarit kuus. Kas oleme liiga sinisilmsed, kui usume, et Eestis jääb see 1000 euro kanti kuus, eriti pärast teie reformi?

Eks me seda rahvusvahelist praktikat uurime ka. Tõsi on, et valdkond on massiivselt alarahastatud. Arvan, et see 40 miljonit kuluks lihtsalt ära juba nende olude parandamiseks.

Hooldustöötaja palk on praegu alla 900 euro, mis motiveerib sellise raha eest seda rasket tööd tegema?