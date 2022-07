OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kaspar Oja: kindlasti on ettevõtteid, kes Vene impordi lõppemisest hoopis võidavad.

Tahaks kohe ära klaarida, et ma pigem kiitsin raporti tegijaid, aga ja, seal oli mõningaid metoodilisi küsimusi. Venemaaga on see probleem, et Balti riikides on palju kaubandust, mis pole kohaliku tootmisega väga tugevalt seotud.

On selline transiidilähedane kaubandus, mis definitsiooni järgi pole transiit – kaup vahetab niimoodi omanikku, et vahepeal saab omanikuks Balti riigi ettevõte. Läheb kirja vahenduskaubandusena. Ühes statistikas on sees ekspordi-impordina, maksebilansist SKPst on see välja võetud.

Vaadates klassikalist väliskaubandusstatistikat, paistab seal Venemaa osakaal väga suur, kui vaatame maksebilanssi, siis seal on see palju väiksem. Maksebilanss on majandusliku mõju mõttes ilmselt tõele lähemal. Kõike, mida siit läbi veetakse, me Eesti majandusega seostama ei pea.

Kindlasti on ettevõtteid, kes selle pealt teenivad ja kannatavad, kui seda kaubandust on vähem. Aga Eestiga seotud lisandväärtust selles kaubanduses on ikkagi väga vähe.

Kindlasti kannatavad sadamad, kes on ikkagi Eesti ettvõtjad.

Kes ja kui palju võib võita 10. juulist lõppenud Vene impordi tõttu?