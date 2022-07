OTSE POSTIMEHEST ⟩ Liisa Pakosta: oleme kultuuripärandi lõhkujate suhtes põhjendamatult leebed!

Muinsuskaitseameti tööjõukulude eelarves haigutas aasta alguses 200 000-eurone auk ja peadirektori kohusetäitja otsustas suisa kümmekond inimest koondada. Kas see tähendab, et osa muinsuskaitsetööd jääb tegemata?

Kuidas täpselt eelarveasjad korda saada, jõuan lähipäevadel tegelema hakata. Ma ei tea ühtegi riigiasutust, kus öeldaks, et meil on kõikide ülesannete jaoks kõik raha olemas. Eks tuleb teha valikud – millised on need ülesanded, mida selle raha eest teha saab ja mis on see, mida kahjuks teha ei saa.

Muinsuskaitseameti eelarve peaks suurem olema, kui võrdleme seda teiste riikidega, siis oleme kahjuks suurusjärgi võrra allpool.

Muinsuskaitseametile on kõige rohkem etteheiteid ehitiste renoveerimise teemal. Postimees on kirjutanud filmis «Suvi» Joosep Tootsi kodutaluks olnud Hinni talu rehielamu nukrast lõpust: omanik lammutas selle enamuses maha, sest muinsuskaitseamet ei lubanud rehielamule plastaknaid ja eterniitkatust panna, toetusraha andis aga nii vähe korraga, et hoone ei saanud kunagi avariilisest seisust välja. Sarnast omanike ja muinsuskaitseameti vastaseisu on palju. On teil nägemus, kuidas tulla näoga rohkem omaniku poole, mida ka ministeerium ja muinsuskaitseamet on lubanud?

Ka riigikohus rõhutas, et riik peab toetustega tagama täiendava koormuse, mis omanikul on. Võib-olla tuleb ka seaduses üle vaadata koht, mis ütleb, et kui teed väärtusliku hoone restaureerimistöid, tuleb kasutada paberitega väljaõppinud meistreid.