Sõjastuudio ⟩ Mida vajab Eesti käimasolevalt NATO tippkohtumiselt? Vastab Meelis Oidsalu

Peaminister Kaja Kallase möödunud nädalal ilmunud intervjuu Financial Timesile, milles valitsusjuht seadis kahtluse alla NATO kaitseplaanide efektiivsuse juhul, kui Eesti peaks sattuma sõjalise agressiooni ohvriks, on tekitanud palju vastakaid seisukohti ning tõstnud taas päevakorda debati Eesti tegelikust julgeolekuolukorrast. Olukorrale proovis eilsel pressikonverentsil leevendust tuua kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kes rõhutas, et Eesti on kaitstud. «Eesti julgeolek on kindel, oleme NATO-s, oleme tugevdanud kaitsevõimet ning Vene relvajõudude üksused pole rünnakuvalmis,» sõnas Salm.