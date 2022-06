OTSE POSTIMEHEST ⟩ Martin Kadai: tervisega seotud sundus on väga ebamõistlik, eriti oma raha eest

Mida arvata mõttest, et vaktsineerimata inimene peab oma koroonaravi ise kinni maksma?Solidaarset tervishoiusüsteemi ei saa ühe nakkushaiguse pärast muutma hakata. Tegu on poliitilise kokkuleppega, kus kõigil on kindlus, et nad saavad abi ühetaoliselt. Hüvesid saab nii see, kes ei hooli oma tervisest, ent ka need, kes küll hoolivad, aga ei suuda ise kunagi neid hüvesid kinni maksta.