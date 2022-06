OTSE Postimehest ⟩ Anniki Lai: inimestel on hästi suur ootus, et midagi hakkaks kohe muutuma

«Vahel on vaja anda mõnele teemale sisse kiirem käik,» märkis Lai, kelle sõnul ainult ideest ei piisa, selle elluviimiseks on vaja ka inimesi. Talvel oli vaimse tervise osakonnas neli töötajat, praegu töötab seal üheksa spetsialisti.

Eesmärkidest rääkides tõdes Lai, et inimestel on väga suur ootus, et midagi hakkaks kohe muutuma. Päris nii see ei käi, sest tuleb ka kokku leppida, kuhu riik vaimse tervise vaates liigub. «Ent ruttu annab ära koristada tõkked, miks perearstid ei suuna inimesi psühholoogile ja miks kliinilised psühholoogid ei paku niipalju teenust kui tarvis.»