SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: Sjeverodonetsk on suures osas maapealt pühitud

See on täiesti õigustatud küsimus, aga võib-olla peaks seda küsima Saksamaa Bundestagilt, et miks. Riigid üldiselt on oma lubadusi pidanud ja me väga palju ka ei tea, mida on tegelikult Ukrainasse saadetud. Soome näiteks väga kõvasti trummi ei löö, aga kas ta midagi on Ukrainasse saatnud, ma arvan teadvat, et on. Samamoodi on ka Eesti on väga palju aidanud. Läti, Leedu, Poola, Slovakkia, tšehhid, Ida-Euroopa riigid on aidanud, samamoodi ka Inglismaa ja Ameerika Ühendriigid. Ka Prantsusmaa on aidanud. Aga need kogused, mida Saksamaa on lubanud või siis jälle ei ole lubanud, on ikkagi relvastuse mõttes on väiksed ja suurt pööret ei too. Samas on iga relvasüsteem ukrainlastele abiks. Eks häda ole ka selles, et Ukrainas oli relvi pärast iseseisvumist küll väga palju, sest seal olid kolme endise Nõukogude Liidu Lääne sõjaväeringkonna varud, aga need müüdi kõik maha, kuhu iganes - Aafrikasse, Aasiasse, Lõuna-Ameerikasse, igale poole. Täna on häda ka sellest, et relvad lihtsalt füüsiliselt kuluvad ja ära kuluvad ka suurtükid.