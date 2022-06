OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tiiu Aro: meditsiinis on palju huvigruppe ja keeruline on millegi täiesti uuega välja tulla

Riigikogus algasid ööistungid, sest Reformierakond takistab perehüvitiste eelnõu vastu võtmist. Miks poliitikud ei suuda omavahel kokku leppida?

Demokraatias on igaühel õigus oma tõele. Kokkulepped on võimalikud, ent need eeldavad suurt tahet. Sel korral tegi koalitsioonipartner salaeelnõu, millele ei küsitud liitumiseks meie fraktsioonist kelleltki allkirja. Nii see läks.

Tulemuseks on venitamistaktika, mis tähendab maksumaksjale kümneid tuhandeid eurosid. Kas teie hinnangul on see mõistlik rahakasutus?

Kindlasti ei ole see mõistlik. Ent ka see, mis sellele eelnes, oli ebamõistlik. Igal meetmel on vastumeede ja see on hetkel paratamatu. Ma olen poliitikas olnud episoodiliselt, viimati munitsipaalpoliitikuna Saaremaa vallas. Seal tulid kokkulepped kergemini. Opositsioon ja koalitsioon niimoodi ei vastandunud.

Ühest otsast raha kaob, ent hiljuti ütles haigekassa juht Rain Laane, et lähiajal oleks neile juurde vaja miljard eurot aastas, muidu rahvas ei pääse arsti juurde. Sotsiaalkomisjonis arutate ilmselt neil teemadel – kuidas ravijärjekordi ravida?

See on kompleksne probleem ja väga sageli me sellest ei räägi, vahest ehk eelnõude või mõne arengukava kontekstis. Ega raha ei ole ju ainuke mure. Sa võid ju tervishoidu matta raha, aga kui pole arste, õdesid, hooldajaid, siis pole kedagi palgata. See on omamoodi nagu surnud ring, kus kõik lülid peavad olemas olema - koolitus, töökohad, raha.