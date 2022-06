OTSE POSTIMEHEST ⟩ Tanel Kiik: mul ei ole EKRE suhtes mingeid illusioone

Mõnes mõttes on need punased jooned ju Eesti põhiseaduses defineeritud - need on alusväärtused, millest tuleb lähtuda. Paljuski on see välis- ja julgeolekupoliitika, Euroopa Liidu toetamine, NATO liikmelisus ja loomulikult aktiivne Ukraina toetamine. Sisepoliitikas peab arvestama ka sellega, et järgmiste parlamendivalimisteni on 9 kuud ja sellesse aega enam suuri teemasid ei mahuta. Tõenäoliselt lepitakse kokku mõned konkreetsed valdkonnad ja teemad, millega edasi liikuda. Kindlasti tuleb rääkida energiakriisis inimeste toetamisest, kokku leppida, mis saab laste- ja peretoetuse tõstmisest ning kuidas me läheme edasi julgeoleku tugevdamisega. Ma ise loodan edasiliikumist ka tervise valdkonnas. Punaste joonte tõmbamist enne läbirääkimisi pole mõistlik teha, me oleme näinud, et see ei anna tulemusi.