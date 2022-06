OTSE POSTIMEHEST ⟩ Erik Moora: keegi ei ole võtnud riigikogult võimalust otsustada valitsuse üle

Kuidas defineerida olukorda, kus ühelt poolt oleks nagu valitsuskriis, teisalt oleks nagu valitsus olemas?

Valitsus on tõesti veel olemas, vähemalt mõneks ajaks, aga mida meil ei ole, on valitsuskoalitsioon. Ja ausalt öeldes ei ole seda koalitsiooni olnud juba mitu nädalat. Sisuliselt on meil olnud vähemusvalitsus ja selle ümber mingisugune segane seis. Praegu on seis vähem segane, vähemalt on selge, et koalitsiooni ei ole enam.

Kas see, kuidas Kaja Kallas ministrid lahti lasi, annab riigikogule põhjuse olla solvunud, et neist minnakse mööda?

Sellel jutul, et riigikogult on võetud ära õigus valitsust paika panna, pole mingit alust. Riigikogu saab ka täna võtta valitsuse maha, kui ta tahab – see otsustusõigus on endiselt riigikogu käes. Kogu see totakas mäng ja kõik need müüdid ning muinasjutud, mis on viimastel päevadel loodud põhiseaduse ümber, on just selle pärast, et ei taheta minna valitsust maha võtma. Ehk siis need, kes tahavad valitsusest lahti saada, ei taha seda ise seda algatada. Tegelikult on võim valitsuse üle riigikogu käes.

Kui Kaja Kallast umbusaldatakse, siis on väike võimalus, et see kõik viib erakorraliste valimisteni.