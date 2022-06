Kui papa Jannsen 1857. aastal Postimehe asutas, ei osanud ta ilmselt unistada sellest, et 165 aastat hiljem on Postimees hoopis midagi muud, kui paberil ilmuv ajaleht. Kui palju aeg on ajakirjandust muutnud ning kas mõned tõed ja põhimõtted on samaks jäänud, sellest räägime Postimehe otsesaates peatoimetaja Marti Aavikuga.