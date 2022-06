SÕJASTUUDIO ⟩ Stoicescu: sellises tempos relvaabiga pole võimalik sõda võita

Praegu tundub küll, et Ukraina poolel saab olema hästi palju ohvreid, enne kui suurem abi jõuab rindeni. Selleta, mida seni on antud, poleks Ukraina suutnud vastu pidada, aga nüüd antakse vaid näpuotsaga ja ainult nii palju, et nad suudaksid kuidagiviisi rinnet hoida.

Kui me räägime sellest, et eesmärk peaks olema, et Ukraina võidab selle sõja ja see võit peaks tähendama oma territooriumi vabastamist, siis sellises tempos NATO poolt relvi andes, ei ole see eesmärk teostatav.

Ukrainale on lubatud raketisüsteeme, mis võimaldavad tulistada kuni 80 kilomeetri kaugusele, võimsamaid nad ilmselt ei saa?

Kui me räägime nendest HIMARSi raketiheitjatest, mida USA ja ka britid on lubanud, siis on see siiski esialgu jutt, sest nende Ukrainasse jõudmine võtab aega. Jah, osa neist on Euroopas olemas, aga ukrainlased vajavad ka väljaõpet ja raketisüsteemid on vaja kohale toimetada ning see võtab nädalaid.

Me teeme praegu asju, mida oleks tulnud teha juba nädalaid tagasi. Venemaa välisminister Lavrov on juba öelnud, et kui USA annab Ukrainale HIMARSi raketisüsteeme, siis ületab see sündsuse piiri. No ma ei tea, kas Kremli juhtidel on paslik üldse sündsusest rääkida, aga nii nad räägivad.