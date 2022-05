SÕJASTUUDIO ⟩ Kannik: kui venelased saavutavad oma eesmärgi Ukrainas, siis nad kindlasti liiguvad edasi

Ida-Ukrainas käivad intensiivsed lahingud suhteliselt väikesel alal, kui suur tähtsus on Sjeverodonetski hoidmine?

See ala on jah üsna kitsas, lahingud käivad Sjeverodonetskist kuni Bahmutini ja sellel territooriumil on Venemaa suutnud viimase paari kolme nädala jooksul ka selget takstikalist edu saavutada. Strateegilise tähtsusega see linn ei ole. Ta on venelaste jaoks propagandistliku tähendusega, Sjeverodonetsk on olnud Luhanski oblasti administratiivkeskus alates 2014. aastast kui Luhansk venelaste poolt okupeeriti. Üks venelaste esimesi eesmärke oligi Luhanski ja Donetski oblasti administratiivpiiridele jõudmine ja Luhanski oblastis on nad sellele üsna lähedal. Seda ohtu, et Ukraina väed jääks piiramisrõngasse nagu see juhtus Mariupolis, selles paikkonnas ehk ei ole. Tee lõunasse on seal ukrainlaste jaoks lahti ja võimalusi kotist välja tulekuks on neil kindlasti piisavalt palju. Kuigi jah, lahingud on jõudnud Sjeverodonetski linna ja hommikuste andmete põhjal on juba 50 protsenti linnast venelaste käes.

Sealgi on venelastel põletatud maa taktika - kõike mida saab hävitada, ka hävitatakse, miks venelased seda teevad?

Venelaste puhul on see tavaline, nad kasutasid seda juba 2014. aastal Ukrainas, seda on nad kasutanud Tšetšeenia sõjas, samuti Süüria sõjas, sest sellel on nii hirmu tekitamise efekt, aga ka teatav sõjaline loogika. Kuna venelaste täpisrelvad ei toimi just liiga hästi ning tänavalahinguid nad pidada ei oska, siis ongi kõige parem variant hävitada linn täielikult, mis muudab ka linn kaitsmise raskemaks – kui ei ole maju, kuhu varjuda, muutub ka linna kaitsmine Ukraina vägede jaoks keerulisemaks. Nii et ma arvan, et venelastel ei ole paremaid oskusi, kui lihtsalt suurtükitulega kõik puruks peksta.

Kas see, et intensiivne lahingutegevus käib suhteliselt väikesel alal, näitab, et venelastel ei ole enamaks praegu võimekust?

Ma arvan küll, et see näitab, et venelastel ei ole enamaks võimekust. Mäletatavasti kuulutasid nad sõja teise etapi välja aprilli algul, kui tõmbasid Kiivi ümbrusest ja Põhja-Ukrainast oma väed välja. Aga nad ei ole mingit edu saavutanud ka sõja teise etapi käigus, edasiminekut peaaegu ei ole, vastupidi, Ukraina suutis Harkivist põhjas osa territooriume vabastada. Nüüd on venelased langetanud otsuse, et keskenduda tuleb märksa kitsamale maa-alale.

Väikeseid võite on ukrainlased saanud lõunas.