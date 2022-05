Suurõppus Siil 2022 on lõpusirgel. Kuidas on kulgenud 15 000 ajateenija, reservväelase, tegevväelase, kaitseliitlase ja liitlasriikide sõduriga kogu Eestit haaranud kaitseväeõppus? Kuivõrd teravad on meie riigikaitselised okkad? Kuivõrd valmis on reserväelased pärissõja korral lahingusse astuma? Nendel teemadel rääkisime tänases saates kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna vanemstaabiohvitseri kolonelleitnant Erkki Roosnurmega.