OTSE POSTIMEHEST ⟩ Rain Laane: 12 000 inimese raviteekond on praegu tõesti pikem

Rain Laane, palju õnne teile teiseks ametiajaks valimise puhul! Kas saate nüüd rahuliku südamega suvepuhkusele minna?

Aitäh! Meil on praegu päris keerulised ajad. Kolm kriisi ei ole kusagile kadunud, lihtsalt nende järjekord on muutunud. Sügisel tuleb neljas koroonalaine ja see on meie kõigi teha, kui kõrge see laine saab olema. Lisaks elektrihinnad ja julgeolekukriis. Karta on, et suvi tuleb siiski väga töine.

Teie esimene ametiaeg kestab oktoobrini, ent mis hinde te juba praegu oma tööle paneksite?

Hindeid võiksid panna teised. Haigekassa nõukogu kiitis 8. aprillil just heaks uue lähiaastate arengukava, milles on kolm märksõna: terviseteekond, raviteekond ja digiteekond.

Miks raviteekonnad inimese jaoks nii pikaks kujunevad? Kolleegi sõnutsi ootab ta juba viis kuud ortopeedile pääsu, kuigi radioloog soovitas põlvedest ülesvõtteid vaadates neli kuud tagasi minna kiiresti põlveliigese vahetuse operatsioonile.

Seda on kurb kuulda, et viis kuud tuleb oodata. Kahe ja poole aastaga on järjekorrad pikenenud ja ligi 12 000 inimesel läheb raviteekond seetõttu tõesti pikemaks. Lisaks mängib siin natuke rolli ka rahastus. Tegeleme sellega, teema on olnud valitsuse laual ka lisaeelarvet tehes.

Mis otsuse valitsus lisaeelarves täpsemalt tegi, et inimene pääseks kiiremini ortopeedi juurde?