OTSE POSTIMEHEST ⟩ Võrklaev: lastetoetused tõusevad, aga seda ei pea kiirkorras menetlema

Taavi Aas võiks esmalt tegeleda sellega, mis on tema ülesanne oma ministeeriumis ehk mõelda selle peale, kuidas tuua erinevate meetmetega energia hinda alla ja aidata inimesi, soodustades investeeringuid taastuvenergiasse ehk siis energeetika sisulise poolega. Toetusi on kõige lihtsam jagada, aga seda tehakse alati maksumaksja raha eest - piltlikult öeldes lähed nende oma rahaga neile kosja. Eks me loomulikult oleme sügist silmas pidades mures, kuidas inimesed hakkama saavad, aga eelmise talve algusest on meil olnud aega ja eeskätt on see Taavi Aasa pärusmaa, tegeleda sellega, kuidas neid riske maandada. Näiteks kogu taastuvenergia tootmist tuleks oluliselt kiiremini lükata, sealhulgas eraisikutele päikesepaneelide toetust. Teist lisaeelarvet pole praegu valitsuses arutatud.

Ilmselt ongi kõiki neid probleeme koos Keskerakonnaga üsna keeruline lahendada, äkki oleks mõistlik minna edasi vähemusvalitsusega?

Kaja Kallas on ju öelnud, et kui Keskerakond esitas koos opositsiooniga oma eelnõu, siis see ei olnud normaalne koalitsiooni toimimine ehk koalitsioonivalitsust sellisel kujul justkui ei olegi. Probleemiks on, et Keskerakond on vähemalt viimase poole aasta või natuke pikema aja jooksul asetanud enda pidevalt kord opositsiooni, kord koalitsiooni. Ma ei tea, miks nad seda teevad, aga ju see on nende valik. Minu meelest tuleks ära otsustada, kas ma olen koalitsioonis või opositsioonis ja vastavalt sellele tegutseda. Mina julgen küll öelda, et me oleme selles koalitsioonis teinud ka suuri ja olulisi otsuseid. Vähemusvalitsus pole sõja olukorras otstarbekas, see seab teatud piirid otsustamisele ja otsuste ellu viimisele. Ma loodan siiralt, et Keskerakond võtab meid kuulda, me oleme nõus lastetoetuste tõusuga 2023. aastal ja neil pole mingit vajadust otsustada seda ära kiirkorras ilma koalitsioonipartnerita.

Miks on jõudnud riigikogusse praktika, hakata ka tavalisi eelnõusid siduma valitsuse usaldushääletusega? Lisaeelarve puhul oli see arusaadav, aga nüüd on taas kaks sellist menetlust tulemas.

Kaks sellist usaldushääletust on tõesti 30. mail tulemas. Ega me tegelikult ei taha neid usaldushääletusi teha, kuna see võtab ära võimaluse laiemalt debateerida, aga EKRE on otsustanud lõputu obstruktsiooni kasuks, pidurdades valimatult eelnõude menetlemist ja halvates sellega riigikogu töö. Valitsus ja koalitsioonierakonnad ei saa sellega leppida, nii et me oleme sunnitud tegema paaris asjas usaldushääletusi. Tegemist on kahe väga olulise asjaga, üks on laevastike ühendamine, teine toodete ja teenuste ligipääsetavus. EKRE on esitanud neile sadu muudatusettepanekuid ja pannud riigikogu töö seisma. EKRE-ga on proovitud läbi rääkida, toodete ja teenuste puhul käis Jüri Jaanson, kes on just erivajadustega inimeste probleemidega tegelemise eestvedaja, korduvalt on EKRE juures selgitamas ja teda on ka EKRE fraktsioonist välja visatud.

Mis saab esmaspäeval, kuidas lastetoetuste eelnõud edasi menetletakse?