SÕJASTUUDIO ⟩ Teperik: Sjeverodonetskist pole enam võimalik tsiviilelanikke ära tuua

Ukrainlastel on hetkel idarindel raske, presidendi sõnul kaotavad nad seal kuni sada sõdurit päevas. Miks on praegu just Sjeverodonetsk sattunud nii suure löögi alla?

Selleks on mitmeid põhjusi, lahingud on seal toimunud üle kolme kuu ja praegu on käes kõige ägedam faas. Kui kaua see kestab, seda hetkel veel ei tea. Tuleb vaadata tähelepanelikult, mis taktikat Vene väed kasutavad. Ukrainlaste kaotused on muidugi väga suured - kuni sada sõdurit päevas. Need numbrid on ehmatavad. Tundub, et Sjeverodonetskist on saamas teine Mariupol ehk siis linn on täielikult purustatud. Isegi kui Venemaal õnnestub see ära vallutada, siis mingit normaalset elu seal enam toimuda ei saa. Palju tsiviilisikud on juba linnast põgenenud ja need kes seal on, on jäänud lõksu. Just tsiviilisikute olemasolu kas rindejoonel või rindejoone lähistel, takistab oluliselt Ukraina vägede edasiliikumist. Erinevalt Vene vägedest, kes pommitavad valimatult tsiviiltaristut ja tapavad tsiviilinimesi, Ukraina vägi seda teha ei saa, nii et enne kui edasi liikuda, peab Ukraina sõjavägi olema kindel, et ala on tsiviilisikutest puhas, alles siis saavad nad rünnata. Sjeverodonetski ümbrus oli tihedalt asustatud piirkond, seal elas enne sõda üle 300 000 inimese. Kuigi suurem osa on inimestest lahkunud, jäi mingi osa siiski lõksu.

Venelased ilmselt tahavad saada Luhantski oblastit täielikult oma valdusesse?

Nii on, ilmselt on venelastel otsus tehtud, et vähemalt oblasti administratiivpiirid oleksid nende kontrolli all, et saaks kas või Venemaa siseselt raporteerida, et tegemist on mingisuguse edasiminekuga. Need linnad, mis on Venemaa poolt vallutatud, on sisuliselt elamiskõlbmatud, see on põletatud maa taktika, mis ei anna Venemaale midagi, küll aga võimaldab pärast, nii Ukrainal kui lääneriikidel, tuua kohtu ette Ukraina sõjakuritegude eest vastutavad isikud.

Täna saigi esimene Vene sõdur sõjakuritegudes süüdi mõistva otsuse Ukraina kohtus.

See sündmus on märgilise tähendusega, kohut mõistetakse praegu Poltaavas ja kui konkreetne inimene pannakse vastutama sõjakuridegude eest, siis see on suur edasiminek. Samas on kuritegude hulk Ukrainas viimastel andmetel peaaegu 13 000 juhtumit ja ilmselt see suureneb veelgi. Siin on ühtlasi ka selge signaal lääne partneritele, et Ukraina vajab täiendavat tuge ka sõjakuritegude uurimisel, et ka prokuröride ja uurijate töö oleks rahastatud ja koordineeritud.

Kas Sjeverodonetskist on praegu juba tsiviilelanikke sama raske ära tuua kui see oli Mariupolis?