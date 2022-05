Terviseameti peadirektor Birgit Lao sõnul on neil puudu kogemusest ja kaasamise oskusest, et kriisijuhtimine küüniks politsei-ja piirivalveameti tasemele. Vaktsiine aga tuleb ametis maha kanda igal juhul, ent kui palju täpselt, otsustab Eesti edu nende annetamisel teistele riikidele.