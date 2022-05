SÕJASTUUDIO ⟩ Laaneots: Azovi pataljoni võitlejaid on venelaste käest keeruline kätte saada

Saatejuht on Ulla Länts.

Esmaspäeval teatas Ukraina kindralstaap, et Azovstali kaitsjad on oma ülesande täitnud ja nüüd tuleb kaitsta nende elusid. Kas see oli allaandmiskäsk, räägiti küll nende evakueerimisest, aga täna on nad venelaste käes?

Venelased tahtsid Mariupolit kätte saada juba 2014. aastal ja siis panid ukrainlased sinna Azovi pataljoni, mis oli kõige tugevam pataljon ja nüüd nad seda ka näitasid, pidades vastu 82 ööpäeva. See oli võib-olla katse Ukraina presidendi poolt, tuua nad sealt kuidagi välja. Kõige hullem on, et venelased ju murravad lubadusi ja selle eriline näide on Vladimir Putin. Eks nad leppisid kuidagi kokku ja Vene pool ka nõustus sellega, et inimesed tulevad sealt ohutult ära, aga samal ajal korjati välja Azovi pataljoni sõjaväelased, kes viidi venelaste territooriumile. Nüüd nõuavad Venemaa parlamendi poliitikud nende kohtu alla andmist, mõned isegi mahalaskmist. Muidugi tulid sõdurid sealt välja ja andsid relvad ära, sest nemad said korralduse Kiievist. Mina ei oleks selles küsimuses president Zelenskõiga nõus olnud, teades väga hästi venelaste sõnamurdlikkust, ei peaks selliseid asju tegema. Oleks pidanud kas või deblokeerima selle Azovstali tehase, et oma mehed kätte saada, aga no ei tulnud niimoodi välja. Ukrainlased on võib-olla ka liiga ausad ja kergeusklikud, venelasi ei tohi mitte kunagi uskuda nagu Putinitgi - räägib üht asja, aga tegelikult teeb teist asja. Need on sõnamurdlikud, sellised bandiitliku iseloomuga inimesed.

Kas on siiski võimalik, et osa võitlejaid jäi Azovstali maa-alustesse käikudesse ja nad võivad seal siiski vastupanu osutada?

Praegu on siiski ametlik teade mõlemalt poolt, nii Kiievi kui Moskva poolt, et välja tulid kõik. Teine asi on seal olnud haavatud, nemad vist anti siiski ukrainlastele üle, umbes nii, et arstige oma haavatuid ise. Hirmsa viha kutsusid Vene sõjaväelastes välja just Azovi pataljoni võitlejad, sest Mariupoli ründamisel sai surma ligi 9 000 venelast ja venelased on äärmiselt kättemaksuhimulised, kui sellised asjad juhtuvad.

Normaalsete sõjapidamise reeglite kohaselt me saaksime rääkida vangide vahetamisest, venelaste puhul ilmselt mitte.

Jah nii on. Mulle meenub siin kohe Soome talvesõda, mis kestis 105 ööpäeva ja kus venelased läksid oma punaväega väikese riigi vastu. Soomlased seal sõjavange ei võtnud, aga tulemus oli selline, et veebruaris 1940 hakati kokku lööma, et surma sai 402,6 tuhat venelast, isegi Stalin oli imestunud ja Kremlis arutati nädal aega, et kuidas see võis nii olla.

Nii, et on suhteliselt võimatu, et Ukraina on võitlejad tervena kätte saab?