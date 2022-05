SÕJASTUUDIO ⟩ Rainer Saks: Putini väed on esimest korda surutud Vene piirile

Mariupolist toodi küll nädalavahetusel suur hulk inimesi ära, aga sõjalises seisus pole selles paikkonnas midagi muutunud.

Ei ole ja ma arvan, et see nii ka jääb. Siin kehtib selline hämmastav reegel, et mida rohkem sellest avalikult räägitakse, seda vähem on tõenäoline, et Venemaa laseb evakuatsioonil toimuda. Mida rohkem avaldatakse avalikku survet, seda suurem on Venemaa motivatsioon, olukorda mitte lahendada. Eks see ole ka Putini kinnisidee, et sealne üksus peab alistuma. Kuskil peavad ju Ukraina väed alistuma, sest muidu ei saa ta seda sõda võiduna välja käia. Ma arvan, et Ukraina üksustel on seal üks tõsine mure ja see on haavatud. Kui haavatute probleemi sellisel kujul ei oleks, siis võiksid nad seal rahulikult võidelda veel pikka aega, sest nad on selleks väga kõrgelt motiveeritud.

Millal võis tekkida võimalus Mariupol vabastada?

Raske öelda, sest väljakul on kaks muutujat, üks on Ukraina poole võimed ja teine on Vene poole võimed. Kui Venemaa kurnab ennast kiiresti välja, siis tekib see moment varem. See on juba tekkimas, sest Harkivi juures ju ikkagi suutsid Ukraina väed Vene üksused purustada, aga see on väga väike territoorium ja väga väike osa Vene väest. Lõunas on venelased kogu pikal rindelõigul hakanud tegema kaitserajatisi, mis näitab, et venelased on aru saanud, et neil pealetungiks enam jõudu ei ole. Kui Ukraina tahab peale tungida, siis muutub see järjest raskemaks ja Mariupolini on ka päris pikk tee minna. Mariupolit otse rünnata pole mõtet, see on päris ohtlik, nii et seal tuleb ikkagi natuke strateegilisemat vaadata, kuidas seda ala hõivata. Ma arvan, et see tõesti kahjuks ei ole Ukrainale jõukohane.

Täna on väga ajalooline päev, sest nii Soome kui Rootsi parlamendid hääletavad NATO-ga liitumise küsimust. Tõenäoliselt see õnnestub, vaatamata Türgi vastasseisule?