Tänases Õhtu! saates on külas Sander Rebane, kellel on meile suur uudis. Teeme selgeks kui suured valetajad ja vale ära tundjad on näitlejad Ott Sepp. Lisaks on külas moekunstnikud Aldo Järvsoo, Tanel Veenre ja Karolin Kuusik.