SÕJASTUUDIO ⟩ Matti Maasikas: Euroopa Komisjoni arvamus Ukraina liitumise kohta tuleb juunis

Saatejuht on Timo Tarve.

Kolm nädalat tagasi võtsite Ukraina presidendilt vastu kaks mahukat köidet, mis sisaldasid täidetud küsimustikku Ukraina valmisoleku kohta Euroopa Liiduga liitumiseks. Ka see materjal on juba jõutud läbi töötada, kas Ukraina on liitumiseks valmis?

See materjal on jõutud läbi töötada Euroopa Komisjonis Brüsselis ja kaasa aitas see, et Euroopa Liidu ning Ukraina suhe on olnud väga tihe juba varem meie väga põhjaliku assotsatsioonileppe alusel, nii et paljusid küsimusi, mida küsiti Eestilt 1996. aastal, ei pidanud enam Ukrainalt küsima. Meie koostöö on nii tihe, et me teame vastuseid juba nagunii.

Nii et dokumendid on läbi töötatud ja juuni keskel tuleb Euroopa Komisjon oma järeldustega välja. Ukraina, nagu ka ükski teine kandidaatriik, ei ole koheselt täielikult valmis Euroopa Liiduga liituma. Fakt on see, et kõik sammud on siiani toimunud ülimalt kiiresti ja kui komisjon tuleb välja oma arvamuse ning soovitustega liikmesriikidele Ukraina liitumise osas, siis on muidugi surve suur, et see jõuaks väga kiiresti otsustamisele.

Mis on Euroopa Liiduga liitumise protseduurides kahekümne aastaga muutunud?

Protseduuris pole midagi muutunud, Euroopa Liidu põhiloomus ei ole muutunud, selleks on siseturg. Siseturu toimimiseks peavad aga kõik osalised täitma siseturu reegleid. See on ka vastus kõigile neile, kes küsivad, et kas sellistes erakorralistes oludes, nagu praegu on sõda, ei võiks ühte riiki kohe vastu võtta.

Aga öelda kellelegi täna, et ta kuulub homsest Euroopa Liitu, ei saa, sest siseturg ei saa niimoodi toimida kui üks osa ei täida kõiki standardeid, ei täida kõiki reegleid – seda ei ole võimalik teha. Euroopa Liidu olemus on jäänud üsna samaks ja seetõttu ka kõik laienemise sammud. Kui Ukraina liikmelisusperspektiivi tunnustatakse, siis tuleb ühel hetkel kandidaadistaatus ning siis ühel hetkel otsustatakse avada läbirääkimised.

Mis on need näitajad, mille puhul Ukraina ei vasta siseturu reeglitele?

Toon ühe konkreetse näite. Ukraina elektrivõrgud sünkroniseeriti kiirkorras Mandri-Euroopa elektrivõrkudega. See on see, mida meie Balti riigid oleme ajanud päris pikalt, aga ei ole saanud teha, sest ühendusi ei ole. Ukrainal on need ühendused olemas.

Juhuse tõttu oli just 24. veebruaril planeeritud Ukraina lahtiühendamine Vene-Valgevene süsteemist, mida ka tehti, aga tagasi ei ühendatud. Märtsi keskel ütles Euroopa, et olgu, jäägu ta siis ühendusse meie omaga, aga see on tehniline ühendus. See tähendab, et kaablid on ühendatud, aga elektriturgu ei ole.