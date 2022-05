SÕJASTUUDIO ⟩ Kross: täna ei saa keegi kindlalt öelda, et Putin ei kasuta taktikalist tuumarelva

Saatejuht on Ulla Länts.

Eile õhtul teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Ukraina väed on võtnud tagasi külasid Harkivi oblastis. Millist edu on ukrainlased seal saavutanud?

Venelased on hoidnud Harkivi linna kogu aeg sellises poolblokaadis. Harkiv on aga suur linn, seda on suurtükkidest ja rakettidega pommitatud ja see on sidunud päris palju Ukraina üksusi. Tegelikult on ukrainlased seal juba mõne nädala jooksul järk-järgult edu saavutanud, lükates venelasi välja ning tundub, et viimase paari päevaga on seal on toimunud suurem murrang.

Me näeme seal pisut sarnast olukorda, nagu juhtus Kiievi all – mõnda aega venelane hoiab oma positsiooni, kannab kaotusi ja siis ühel hetkel läheb tal niiöelda toss välja. Eks praegu ongi need sõnumid pisut vastuolulised ja segased, aga tundub, et sellest piirkonnast on venelane löödud taganema ja enam ei ole Vene suutükiväel tuleulatust Harkivi linna.

Harkivi linn on blokaadist vaba ja juba räägitakse sellest, et põhimõtteliselt on Harkivi oblast vabastatud. Suures pildis pole see küll põhimõtteline murrang, aga ikkagi on üks väga oluline etapp läbi saanud. Ilmselt ei suuda venelased hakata seal tagasi pressima, nii et see on selline vahevõit ukrainlastele.

Kus võiksid lahingud lähiajal ägedamaks minna?

Me oleme umbes sarnast rinde piirjoont näinud kolm kuni neli nädalat. Kuigi Vene välisminister Lavrov teatas nelja nädala eest, et algab sõja teine faas ning massiivne pealetung ja kõik ootasid venelaste suurt ülerullimist Ida-Ukrainast, siis midagi sellist ei ole ju tegelikult juhtunud. Üksikutes kohtades on venelane võtnud ühe või teise küla, aga nelja nädalaga mõned kilomeetrid edasi liikuda ei ole just eriline läbimurre.

Ukraina kaitse püsib igal pool ja ka need mõned külade kaotused tunduvad pigem sellised taktikalised manöövrid, kus ukrainlasi mitte ei löödud puruks, vaid nad liigutasid ennast paremasse kohta.

Nüüd on oluline küsimus, kui kiiresti hakkab lääne relvaabi seda praegust olukord ukrainlaste kasuks pöörama. Lihtsalt see muidugi ei lähe, pole põhjust arvata, et venelane hakkab kohe igalt poolt ära jooksma, pigem läheb veel mõnda aega raskemaks.

9. maid ju peeti venelaste jaoks väga märgiliseks, aga tegelikult ei juhtunudki midagi.

Ühest küljest on ju selles sõjas olnud nii, et läänepoolsed vaatlejad on oodanud algusest peale mingisuguseid hirmsaid tagasilööke ja öelnud, et vaat nüüd kohe juhtub see ja juhtub too, aga ei juhtunud. 9. maiga oli sama lugu. Tundus, nagu oleks Putinil hirmsasti vaja selleks päevaks mingisugust edu ette näidata, et ta kuulutab välja mobilisatsiooni või et tal on keeruline olukord.