SÕJASTUUDIO ⟩ Peeter Tali: venelased pääsesid Azovstali sisse tänu äraandjale

Vene väed on intensiivistanud sõjategevust kogu rinde ulatuses ja raketirünnakute alla on sattunud erinevad kohad kogu Ukrainas, võib siit välja lugeda venelaste soovi saavutada midagi veel enne 9. maid?

Muidugi võib, aga raketirünnakute peaeesmärk on ju, et ukrainlased ei saaks rindele juurde vedada tehnikat, varustust ja ära viia haavatuid. Lääneriigid saadavad Ukrainale uusi kõrgtehnoloogilisi ja väga võimekad relvasüsteeme ning venelaste eesmärk on nende rindele jõudmist iga hinna eest pidurdada.

Teine eesmärk on mõjutada Ukraina elanikkonda ja Ukraina poliitilist juhtkonda, näidates, et kogu Ukraina on löögi all. Ukrainlaste kaitsetahet selline asi muidugi ei murra. Odessa puhul on kasutatud ka laevatõrjerakette ja rannakaitserakette, mis on märk sellest, et Venemaal on raketiarsenal otsakorral.

Palju Venemaal kaasaegset relvastust veel olla võiks?

Ega seda täpselt ju ei tea, kindlasti on Venemaa varud väga suured, aga põhjatud nad ei ole ning nende moodsamad relvasüsteemid on Ukraina hakklihamasinas ära hekseldatud. Üks märk on seegi, et kui eelmise aasta 9. mai paraadil Punasel väljakul oli suurusjärgus 180 kuni 190 ühikut tehnikat, siis sel aastal on 131, nii et varud ei ole põhjatud.

Kui vaadata kas või eelmise nädalavahetuse kaotusi, kus venelased kaotasid üle 60 tanki, siis põhimõtteliselt tähendab see, et eelmisel laupäeval ja pühapäeval läks neil kaduma kaks tankipataljoni. Vaadates tankide kaotuse üldnumbrit, siis üle tuhande tanki kadu tähendab, et nad on kaotanud kaks tankiarmeed. Kurski lahing läks ka Venemaal paremini kui see, mis on juhtunud 70 päevaga Ukrainas.

Viimaste päevade lahingud näitavad, et Venemaa kaotused hakkavad kasvama suutükisüsteemide osas, aga Venemaa taktika on koondada suurtükituli ja siis lükata tankid läbi. Kui nüüd Ukraina omandab uued ja võimekad relvasüsteemid, mille tule ulatus on suurem, siis ta peksab Vene suurtükiväe lihtsalt puruks.

Kas nüüd võib juba öelda, et ukrainlastel on ka reaalselt käes see paljulubatud lääne relvaabi ning see on juba ka rindele jõudmas ja lähiajal me hakkame nägema, milleks ukrainlased koos nende relvadega võimelised on?

Ma väga loodan, operatsiooni julgeolekuga on ukrainlastel väga hästi, ega nad ülemäära ei reklaami ja räägivad kõigest paaripäevase viitega ning see on väga mõistlik.

Mis saab Mariupolist?

Seda on keeruline öelda. Aga võitlus jätkub seal ilmselt pikalt. Azovstali saadi sisse tänu sellele, et keegi oli äraandja, väidetavalt elektrik, kes näitas mingeid läbipääse. Küllap on ka kaitsjatel olemas erinevad variandid, kuidas piirkonda edasi kaitsta. Azovi polgu võitlejad lihtsalt ei anna alla, sest nad teavad, mis on juhtunud varem, näiteks mis juhtus Donetski lennujaama kaitsjatega, kellel lubati ka väidetavalt välja minna, aga tegelikult see lubadus ei pidanud.

Aga loomulikult tahetakse raporteerida mingist võidust 9. maiks ja see Mariupoli tehas lihtsalt segab venelasi. Kui aga ukrainlased saavad kätte uued relvasüsteemid, võib olukord muutuda ja löögi alla võivad sattuda hoopis selle piirkonna ühendused Venemaaga, Krimmi sild näiteks satub varem või hiljem löögi alla. Ukrainlased ilmselt valmistuvad ja ma väga ei üllatu, kui ühel päeval on selle silla asemel mõned postid ja palju auke.

Mõnede uudiste kohaselt tahavad venelased korraldada 9. mail Maiupolis võidupühaparaadi, kus osalevad ukrainlastest sõjavangid.

Genfi konventsiooni kohaselt ei tohi sõjavange kuidagi alandada. Neile tuleb anda esmaabi, toitu ja neid võib välja vahetada. Aga millal Venemaa on enne rahvusvahelistest konventsioonidest kinni pidanud.

Teeme selle ka selgeks, et Yana Toomiga ei saa mitte kuidagi nõustuda, et vägistamine sõjas on relv, vägistamine on sõjakuritegu. Selline pehmendamine, et sõjas ikka juhtub ja vägistamine on relv, ei ole lääne kultuuriruumis ja lääne sõjapidamises lihtsalt aktsepteeritav.

Ja kui teine Kremli jutupunktide edastaja Rein Müllerson on öelnud, et sõjas tehakse ikka sõjakuritegusid, siis ei tehta – sõjas ei tehta sõjakuritegusid, see on keelatud. Jah tõesti, sõjas tehakse sõjakuritegusid, kui sõdib Venemaa, sest see on kahjuks olnud nende käitumise strateegia ja taktika osa aastakümneid ja nüüd on see eriti nähtav.