SÕJASTUUDIO ⟩ Lauri Mälksoo: Venemaa ei saa lihtsalt niisama ühtegi territooriumi enda külge liita

See on hästi oluline, sest ega õigusriikluse põhimõtete järgi kedagi ilma selgete tõenditeta süüdi mõista ei saa. Me võima öelda, et üldiselt Vene armee on teinud mingisuguseid asju, et Venemaad riigina süüdistada, aga kui me tahame panna konkreetsetele kuritegudele nimed juurde, siis peab meil olema tõendusmaterjal. Õnneks elame ajastul, kus üha raskem on teha asju nii, et sellest mingeid jälgi ei jää. On ju pärsi huvitav, et juba on hakanud tilkuma välja ka konkreetsed näod, kelle kohta Ukraina on öelnud, et tema oli sellel hetkel seal. Nende kuritegudega ei tegele ainult Ukraina, vaid ka rahvusvaheline kriminaalkohus Haagis, keda Ukraina on volitanud neid asju uurima. Ma olen aru saanud, et ka teised lääneriigid annavad Ukrainale selles küsimuses abi, et teha kõike võimalikult kaasaegsel tasemel, kuna kõike tuleb toimetada teatud aja jooksu ja peab ka vaatama, et vajalikud toimingud oleksid tehtud enne kui inimesed on päriselt maha maetud. Kui tegu on suuremastaabilise sõjaga ja toime pannakse palju inimsusevastaseid kuritegusid, siis mitte kunagi ei ole ajaloos olnud sellist hetke, kus kõik kuritegude toimepanijad saavad karistatud. Samas arvan ma, et rahvusvaheline kogukond on piisavalt edasi arenenud ja minimaalne, mida me teha saame, on teatud juhtudel süüdistus või kahtlustus ära esitada. Praegu on jõutud ju sinnamaale, et Ukraina saab öelda nimeliselt, kes saatsid nende kodudest röövitud asju Valgevenest Venemaale ja isegi seda, kuhu täpsemalt.