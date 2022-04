SÕJASTUUDIO ⟩ Marko Mihkelson: Euroopas pole siiani aru saadud sõja tõsidusest

Kohtusite eile uue Venemaa suursaadikuga Eestis, millest te rääkisite?

On tõesti tava, et uus suursaadik kohtub ka riigikogu väliskomisjoni esimehega. Ma mõtlesin sedapuhku päris pikalt, kas me antud olukorras ikka peaksime kokku saama ja pidasin seda siiski vajalikuks, et öelda, mis mõjutab kõige rohkem Eesti ja Venemaa suhteid ehk siis Ukraina sõda, see genotsiid, mida Venemaa igapäevaselt viib läbi Ukraina rahva suhtes, kusjuures ohvriteks ei ole mitte ainult ukrainlased, vaid samamoodi venelased, juudid ja teised rahvused, kes Ukraina territooriumil elavad. Eks see kohtumine oli mõnes mõttes sürreaalne. Venemaa suursaadik rääkis kõike seda, mida me kuuleme ametlikult Venemaa propagandast, et Butša veretööd tegelikult polegi toimunud, see on kõik meedia väljamõeldis või ukrainlaste endi kätetöö, aga sealt muud oodata olekski väga keeruline. Igatahes sai öeldud, et kui me üldse eeldaksime, et meie kahe riigi vahelised suhted võiksid omandada normaliseerumise iseloomu ja me saaksime üldse teineteisega mingilgi viisil normaalselt rääkida, siis selleks peab Venemaa lõpetama sõja Ukrainas, vabastama okupeeritud territooriumid ja võtma vastutuse nende kuritegude eest, mis on Ukrainas toime pandud.

On ju käidud välja ka ettepanek, et Eesti peaks lõpetama igasuguse diplomaatilise suhtlmise Venemaaga ja sealne suursaadik koos saatkonnaga tuleks koju tagasi saata.

Eesti ei mõjuta Venemaad ega ka Venemaa käitumist üksinda. Nii meie kui meie partnerid tahame, et sõjakoledused lõpeksid, Venemaa lõpetaks agressiooni Ukraina vastu ja võtaks vastutuse ning selleni saame minna ainult läbi kolme kõige olulisema sammu. Esiteks tuleb meil toetada Ukrainat maksimaalselt kõiges, mida nad täna küsivad ja ennekõike on see relvaabi, teiseks tuleb meil palju tõsisemalt suhtuda majandussanktsioonidesse, mida me veel ei ole rakendanud ja seda eriti energiasektori puhul ja kolmandaks ei tohi me unustada ka iseenda kaitsevõime tagamist. Mis puudutab diplomaatilist survet, siis täiesti pretsedenditult on ligi 20 riiki saatnud viimastel päevadel välja enam kui 300 Vene diplomaati ja meiegi sulgesime konsulaate. Me peame ka oma diplomaatilises raamistuses nägema erinevaid samme, mis koostöös liitlastega annaksid tulemuse, et Venemaad mõjutada ja mis ei jätaks meid endid isolatsiooni. Muidugi ei peaks ühtegi sammu lähiajal välistama, aga siiski, üks samm korraga.

Mida teeb Venemaa ikka veel sellises rahvusvahelises organisatsioonis nagu ÜRO koos oma vetoõigusega ÜRO julgeolekunõukogus?