EKSPERT EETRIS ⟩ Dr Annelii Jürgenson «Kuidas hoida südame tervist?»

Südamehaigused on Eestis kõige rohkem elusid võtvad tervisemured. Tihtilugu on neid võimalik aga ennetada või leevendada nii elustiili korrigeerides kui ka leevendavate raviprotseduuridega. Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž on pikalt tegelenud ravimuda kasulikkuse uuringutega, muuhulgas sellega, kuidas need aitavad leevendada südamehaigusi. Uuringud on leidnud, et mudavannidel on näiteks vererõhku reguleeriv ja normaliseeriv toime.