EKSPERT EETRIS ⟩ Nikolai Kunitsõn «Kuidas mõjutab sõda Ukrainas Eesti sisepoliitikat?»

Sõda Ukrainas mõjutab meie elu mitmeti – kütusehindadest kaitsekulutusteni. Kõige muu seas avaldab see mõju ka Eesti sisepoliitikale, mille üheks väljenduseks on erakondade toetus. Eriti võidukalt on enda toetust kasvatanud peaminister Kaja Kallase juhitud partei Reformierakond.