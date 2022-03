Õhtu! saates on külas surmava haigusega noor naine, kes jääb riigi poolt rahastastatud ravist ilma, sest sündis napilt liiga vara. Uurime, kuidas on haigus tema elu mõjutanud ning milline on lootuskiir tal haigusele ravi saada.



Info Hendra ravi toetamiseks leiab Lastefondi kodulehelt.