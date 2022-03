ERISAADE ⟩ Indrek Tarand: Putin peidab end Uurali mägedes, sest kardab oma elu pärast ka Venemaal

Venemaa delegatsiooni juht Vladimir Medinski näeb võimalust, et Putin ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski võiksid tulevikus kohtuda. Esialgu siiski välisministrite tasandil.

Välispoliitika vaatleja Toomas Alatalu nentis, et Putin ja Zelenski lihtsalt ei talu ennast silmaotsaski, mida ilmestavad hästi kaadrid Normandia neliku kohtumisest.

«Aga poliitikuna peavad nad sellest üle olema. Kui seda sõna üldse tahetakse lõpetada, siis kunagi nad peavad siiski kokku saama, aga see lihtsalt nõuab aega,» arvas ta.

Seetõttu ongi tagasi ilmunud Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu, et keegi kaamerate ees ka oleks.

Tarand seadus kahtluse alla, kas sõjas olevatel riigipeadel üldse tasub kohtuda. «Kui vastuolu Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Venemaa riigipea Putini on vahel nii suur, siis kas üldse tasub säärast kohtumist korraldada? Võib-olla tõesti jätta see välisministrite tasemele, sest siis on ehk suurem lootus ka midagi saavutada,» leidis ta.