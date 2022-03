Tänases Õhtu! saates on külas on surmava haigusega noor naine, kes jäi riigi poolt rahastastatud ravist ilma, sest sündis kaks nädalat liiga hilja. Lisaks räägivad NOEP'i, Daniel Levi ja Lexsoul Dancemachine'i managerid, millistesse usukumatutesse olukordadesse nende staarid on neid pannud.