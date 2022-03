Päeva esimeses erisaates räägime elanikkonnakaitsest, tsiviilkaitsest ja sellest, kui valmis me suurteks kriisideks - nagu seda on Ukrainas toimuv sõda - valmis oleme. Saatekülalised on päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi ja siseministeeriumi asekantsler Viola Murd.