Kui me sõja puhkedes valmistusime vastu võtma 2000 sõjapõgenikku ja seejärel rääkisime võimekusest majutada 10 000 inimest, siis praegu on Eestis kohal juba ligi 13 000 sõja jalust põgenenut. Kuidas me selles olukorras hakkama saame, sellest räägime Postimehe erisaates sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga.