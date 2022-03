ERISAADE ⟩ Marina Kaljurand: lääs on teinud väga palju vigu, mis selle sõjani viisid

Saatejuht Ulla Länts.

Kui suur oli Euroopa valearvestus, kas olukord oleks olnud teistsugune kui sõjaohtu poleks magatud maha?

Sõda käib ju juba aastaid, aga selle sõja teine laine oli üllatuseks. Kas me oleksime saanud seda ära hoida, ma arvan, et viimase kuu jooksul ilmselt mitte, aga lääs on teinud väga palju vigu, mis selle sõjani viisid. Alustades Gruusia sõjast, Krimmi okupeerimisest – need kõik tehti samm-sammu haaval ning Venemaa lihtsalt nägi, et ta võib karistamatult tegutseda, teda kutsutakse ikka rahvusvahelistele foorumitele, ta on ikka otsustajatega laua taga ja Moskvas käiakse ikka Putiniga rääkimas. Need olid valesammud. Kuigi Eesti ja teised Balti riigid ning mõned Ida- Euroopa riigid hoiatasid, meid ei kuulatud. Nii, et selles, et praegu toimub sõda Ukrainas, on ka lääne süü.

Hetkel üritatakse toetada Ukrainat nii sõjatehnika kui sanktsioonidega, kas sanktsioonid mõjuvad?

Olen selle üle küll väga uhke, kui kiiresti ja mismoodi on Euroopa Liit sõjale reageerinud, just sõja eskaleerumisele. Mina arvan, et sanktsioonid aitavad. Asi pole mitte ainult Euroopa Liidu sanktsioonides, vaid selles, kuidas rahvusvaheline kogukond, ka ettevõtted ja firmad, on sellele reageerinud. Iga päev kuuleme ettevõtetest, kes lahkuvad Venemaalt või kes on Venemaa oma süsteemidest välja arvanud. Surve Venemaale on täna niivõrd suur, et tulemused tulevad palju kiiremini, kui need oleksid olnud ainult riikide sanktsioonid. Kui Venemaa inimesed näevad, et poest saab toit otsa, kaardid ei tööta, lende välismaale enam broneerida ei saa, siis jah, nad on küll harjunud kannatama ja ilmselt neile serveeritaksegi seda selliselt, et me peame kannatama, selleks et päästa meie vendi Ukrainas, aga siin on küsimus, kui kaua see vale kestab ja kui kaua saab inimesi petta.

Loodetavasti saadaks aru, et sanktsioonidel on hind ja neil on hind ka sanktsioonide kehtestajale, kas me sellega saame hakkama? Kas me kuu aja pärast ka lepime, et kütus läheb aina kallimaks?

Aga nii see ongi. See ei ole täna ainult Ukraina sõda, see on Venemaa sõda läänega – lääne väärtustega, lääne põhimõtetega, lääne demokraatiaga. Meie sõdurid ei sõdi küll relvadega, aga põhimõtteliselt on see sõda Euroopa Liidu vastu. Kõige vähem, mida me saame teha siin Eestis, on elada üle ebamugavused, mis tekivad sanktsioonide tõttu. Ma loodan, et meie inimesed ei väsi Ukraina toetamisest. Praegu on hästi palju entusiasmi, patriotismi, soovi ukrainlasi toetada, võetakse vastu põgenikke, arutatakse kuidas neile abi osutada. Aga me peame olema valmis neid abistama ka kuu või aasta pärast.