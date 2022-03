OTSE ELOGA ⟩ Sotsiaalmeedias levivad õõvastavad üleskutsed

«Praeguses olukorras, kus rahu Euroopas on kõikuma löönud, püüavad kremlimeelsed iga ebakõla ära kasutada ja lõhesid ühiskonnas suurendada. Seda ka Eestis. Sotsiaalmeedias levivad õõvastavad üleskutsed tellida meie peaministrile palgamõrvar või minna ministritele koduukse taha. Peaministri kodu juures on juba ka käidud luusimas ja politsei võtab selliseid üleskutseid väga tõsiselt,» avab saatejuht Elo Mõttus-Leppik esimese saate tagamaid.

Saade valmib koostöös Postimehe uuriva toimetusega, kelle ajakirjanikud asuvad hetkel nii otse Kiievi südames kui ka Poola-Ukraina piiril. «Saates on ka südamlik lõik noortest eestlastest, kes sõitsid maha 1500 km, et päästa sõja eest ühe noormehe ukrainlannast tüdruksõber, kes oli sõitnud Ukrainasse oma vanemaid vaatama,» räägib Mõttus-Leppik.

Samuti näete värsket reportaaži otse Kiievist ja stuudios on siseminister Kristjan Jaani. «Putin ei ole varjanud, et tema eesmärk on luua uus maailmakord, mis sarnaneks Nõukogude Liidu aegsete piiride asetusega. Seega peame ka meie olema valmis võimalikeks negatiivseteks stsenaariumiteks. Uurime Kristian Jaanilt, kuhu on meie inimestel varjuda võimaliku pommitamise korral ja miks meil ei ole olemas õhuhäiresüsteemi,» räägib Mõttus-Leppik.