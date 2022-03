Eelmisel aastal tunnistas Mia Belle Trisna «Õhtu!» saates, et jalgpallitreener Getulio Aurelio Fredo võttis temalt süütuse, kui oli 14-aastane. Täna on ta tagasi külas ja räägib, kuidas on see aasta möödunud. Lisaks uurime Jaak Roosaarelt, mida teha oma rahaga, kui maailmas on sõda.