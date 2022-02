OTSE POSTIMEHEST ⟩ Margus Tsahkna: täna ei ole õige aeg Eesti-Vene piirilepingust rääkida

Välisminister Eva-Maria Liimets (Keskerakond) kinnitas riigikogus peetus välispoliitilises ettekandes, et valitsus on endiselt seisukohal Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise vajalikkuses. Endine kaitseminister Margus Tsahkna (Eesti 200) toetab pikemas plaanis lepingu ratifitseerimist, aga täna ei ole tema hinnangul õige aeg seda dialoogi elustada. «Olukorras, kus Venemaa rikub brutaalselt kõikvõimalikke rahvusvahelisi kokkuleppeid, tundub see kohatu,» leidis ta Postimehe otsesaates.